Dopo anni di studi Louis Spencer l' erede di Althorp diventa finalmente attore con una parte in un film Ma fino a quando durerà il suo sogno?

L a zia, Lady Diana, si era detta tentata da una carriera a Hollywood. Infatti, negli anni Novanta, Kevin Costner l’aveva contattata per offrirle una parte importante, quella di protagonista del sequel di The Bodyguard. La principessa non ebbe modo di realizzare la sua ambizione, ma la passione per il cinema scorre in famiglia. E ora è il nipote Louis Spencer, 31 anni, a fantasticare su una carriera in celluloide.  Kitty Spencer, la nipote di Lady D icona beauty contemporanea X Il nipote di Lady Diana si dà al cinema: nome d’arte, Louis Lyon. Il futuro conte Spencer, nonché unico erede della tenuta di Althorp, la residenza di famiglia della principessa, si è assicurato una parte importante in Pinch & Ouch, un cortometraggio che esplora la piaga degli abusi sessuali a Hollywood e nell’industria cinematografica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo anni di studi, Louis Spencer, l'erede di Althorp, diventa finalmente attore con una parte in un film. Ma fino a quando durerà il suo sogno?

