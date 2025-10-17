Dopo 37 anni Véronique Nichanian ha lasciato la direzione creativa della moda maschile di Hermès

Dopo 37 anni alla guida della divisione maschile di Hermès, Véronique Nichanian lascerà il suo ruolo presso la maison. A confermarlo è stata la stessa designer in un’intervista rilasciata al quotidiano francese Le Figaro, annunciando che la sua ultima collezione verrà presentata a gennaio. Secondo il giornale francese, inoltre, l’erede di Nichanian verrà annunciato già nei prossimi giorni. FASHION-FRANCE-MEN-HERMES. Hermès Menswear PrimaveraEstate 2026 GEOFFROY VAN DER HASSELTGetty Images FASHION-FRANCE-MEN-HERMES. Hermès Menswear PrimaveraEstate 2026 GEOFFROY VAN DER HASSELTGetty Images «Hermès è stato così gentile da lasciarmi scegliere il momento che ritenevo più opportuno per fare questo passo», ha detto. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

