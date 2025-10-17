Donne STEM | Milano Accoglie il Congresso delle Futuro Leader Femminili

Il Congresso STEM Women a Milano ha rappresentato un'importante piattaforma per le donne del futuro nei settori della scienza e della tecnologia. su Donne Magazine.

The Wom ha presentato in anteprima allo STEM Women Congress 2025 di Milano i risultati dell’indagine realizzata in collaborazione con l’Istituto di Ricerca Sylla: STEM, donne e nuovi immaginari. È possibile vedere la ricerca a questo link: - X Vai su X

Alcuni scatti della seconda edizione dello STEM Women Congress Italia di ieri a cui hanno partecipato la Presidente Donne 4.0 Roberta Russo e Giada De Monte , studentessa del Politecnico di Milano che ha partecipato ad AIxGIRLS , il summer tech camp - facebook.com Vai su Facebook

Lavoro, 84% giovani donne pensa che carriere Stem siano stimolanti - Le giovani donne guardano al mondo Stem con una miscela di entusiasmo e consapevolezza, ma anche di timori e sfide ancora aperte. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

A Milano l'ultima edizione dello STEM Women Congress Italia 2025 - L’evento, organizzato da Orange Media Group e Women at Business con il patrocinio del Comune di Milano, ha chiuso'l'ultimo atto del percorso “Step by STEM”, un viaggio che nel corso dell’anno ha ... Da tg24.sky.it

Milano, allo Stem Women Congress il futuro della ricerca e della tecnologia ‘al femminile’ - (Adnkronos) – Risultati positivi per lo Stem Women Congress Italia 2025, organizzato da Orange Media Group e Women at Business con il patrocinio del Comune di Milano: la seconda edizione italiana dell ... Scrive msn.com