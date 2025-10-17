Donne e scienza | storia cinema e musica per raccontare il coraggio femminile

Prosegue la rassegna di eventi culturali “Donne, non formiche”, promossa da Zefiro APS in partenariato con APS Martinus Spazio Arte Tempo e APS Incontri, con un nuovo appuntamento dedicato al tema “Donne e scienza”, in programma a Bari martedì 21 ottobre 2025 alle ore 18.00 presso la Biblioteca. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Questa sera alla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani di Torino Ada Lovelace Day 2025: Ada e noi – Voci di scienza, celebriamo le donne che hanno cambiato e cambieranno la scienza https://mupin.it/ada-lovelace-day-2025-ada-e-noi-voci-di-scienza-celeb - facebook.com Vai su Facebook

Cinema e Donne: storie di libertà, memoria e futuro al centro della 46ª edizione - Dal 22 al 26 ottobre al Cinema La Compagnia torna la rassegna che celebra lo sguardo femminile sul mondo: ospiti internazionali, film da tutto il mondo e due mostre dedicate a Gaza e alle donne del ci ... Segnala intoscana.it

Donne e cinema protagoniste: a La Compagnia cinque giorni di proiezioni - A Firenze torna la rassegna dedicata al cinema al femminile con ospiti internazionali, nuove autrici e due mostre in anteprima ... Si legge su intoscana.it

Firenze, al via il festival di Cinema e Donne con film di registe da tutto il mondo - Dal 22 al 26 ottobre al Cinema La Compagnia, tra gli ospiti Rula Jebreal, Sepideh Farsi, Agustina Macri, Monica Guerritore, Alvia Reale, Francesca Cellini e Laura Samani ... Lo riporta msn.com