A Sky TG24 Live In Roma si parla anche di salute e prevenzione. “Due di noi” è il cortometraggio che racconta le storie, intrecciate tra loro, di Teresa e Chiara Ruaro, ospite sul palco di Villa Torlonia. “La ricerca scientifica ha un ruolo di primo piano sotto diversi aspetti. Oggi ci sono, ad esempio, procedure per una diagnosi prima ancora che il tumore si formi, e ci sono terapie che permettono un'ottima qualità di vita", ha spiegato subito Ruaro parlando dell’importanza di fare controlli che possano prevenire la malattia. Ma il cortometraggio non parla solo di malattia, ma anche di “tanta voglia e bisogno di normalità”, ha spiegato Ruaro. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Donne e salute, a Live In il corto “Due di noi” sul valore della prevenzione