Donna uccisa in casa imputato ' imbottito' di stupefacenti | Riscontrati valori al limite dell' overdose

Il giorno in cui Fabio Carinci ha ucciso Rachele Covino non era capace di intendere e volere, poiché in preda a “psicosi da abuso di stupefacenti”, con annessi deliri ed allucinazioni, nonché comportamenti dall’elevata pericolosità sociale; tutti tratti derivanti dall’assunzione in dosi massicce. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Duecento persone hanno ricordato la donna uccisa dal suo ex compagno - facebook.com Vai su Facebook

Oggi un’altra giovane donna uccisa dall’ex, #Pamela, oggi in commissione Cultura passa il divieto della maggioranza di #governo di vietare l’educazione sessuale anche alla #scuola media. Siamo quasi gli unici in Europa, il #governo #Meloni ci ripensi - X Vai su X

Una donna è stata uccisa in casa nel quartiere Gorla a Milano: l’ex compagno è in stato di fermo in ospedale - Martedì sera Pamela Genini, di 29 anni, è stata uccisa a coltellate nell’appartamento dove viveva, in un condominio nel quartiere di Gorla, nella zona nord- ilpost.it scrive

Pamela Genini uccisa dal compagno con 24 coltellate sul terrazzo di casa. I vicini vedono tutto: «L'ammazza». Lui, Gianluca Soncin, tenta il suicidio - Una donna, Pamela Genini, di 29 anni è stata uccisa nella sua abitazione, a Milano, da un 52enne, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Scrive msn.com

Daniela Gaiani trovata impiccata in casa, inizia il processo al marito Lorenzo Magri. I fratelli della donna: «L'ha uccisa lui, non ci diamo pace per quel che è successo» - Se Daniela Gaiani si è uccisa o se il suo sia stato l’ennesimo caso di femminicidio per mano di un marito invaghito di una donna molto più giovane, sarà la Corte d’assise presieduta dal giudice Fabio ... Si legge su corrieredibologna.corriere.it