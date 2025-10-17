Donna con le cuffie non si accorge che il tram la sta per travolgere viene salvata all’ultimo da una guardia – VIDEO

Una donna è stata salvata all’ultimo momento da un agente di sicurezza mentre stava per essere investita da un tram in arrivo. L’episodio si è verificato a Kayseri, in Turchia, nella giornata di martedì 14 ottobre, ed è stato documentato dalle telecamere di sorveglianza della stazione. Nel filmato, diffuso da Kayseri Transportation, si vede la donna attraversare i binari con gli auricolari nelle orecchie, apparentemente inconsapevole del tram che stava sopraggiungendo. Pochi istanti prima dell’impatto, la guardia interviene prontamente e la trascina fuori dalla traiettoria del mezzo. In un comunicato ufficiale, Kayseri Transportation ha dichiarato: “ Questo episodio rappresenta un importante promemoria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

