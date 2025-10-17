Donna con le cuffie non si accorge che il tram la sta per travolgere viene salvata all’ultimo da una guardia – VIDEO
Una donna è stata salvata all’ultimo momento da un agente di sicurezza mentre stava per essere investita da un tram in arrivo. L’episodio si è verificato a Kayseri, in Turchia, nella giornata di martedì 14 ottobre, ed è stato documentato dalle telecamere di sorveglianza della stazione. Nel filmato, diffuso da Kayseri Transportation, si vede la donna attraversare i binari con gli auricolari nelle orecchie, apparentemente inconsapevole del tram che stava sopraggiungendo. Pochi istanti prima dell’impatto, la guardia interviene prontamente e la trascina fuori dalla traiettoria del mezzo. In un comunicato ufficiale, Kayseri Transportation ha dichiarato: “ Questo episodio rappresenta un importante promemoria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Settembre = nuovi inizi. In autunno si rientra in piscina con grinta e nuove proposte Costumi uomo-donna-bambino, occhialini, cuffie ed accessori per la tua ripresa degli allenamenti. Non mancano teli di spugna, accappatoi e uno splendido borsone p - facebook.com Vai su Facebook
Distratta dagli auricolari, rischia di essere travolta dal tram: donna salvata in extremis - Le immagini del salvataggio sono state diffuse dall'azienda di trasporti locale, che ha invitato i passe ... Come scrive today.it
Indossa gli auricolari e non si accorge dell’arrivo del tram: donna salvata da una guardia di sicurezza in Turchia - A Kayseri, in Turchia, una passeggera con gli auricolari non si è accorta dell’arrivo del tram. Scrive blitzquotidiano.it
Indossa gli auricolari e un tram rischia di investirla: la guardia la salva - Una donna, mentre aspetta il tram alla fermata, rischia di finire sotto il mezzo, non sentendolo arrivare per via degli auricolari e riesce a salvarsi grazie all'intervento della guardia di sicurezza. Secondo news.fidelityhouse.eu