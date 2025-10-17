Donazione di organi premiata la campagna degli studenti del liceo artistico di Piombino

Si è svolta nei giorni scorsi all’Isis Val di Cornia di Piombino la cerimonia di consegna della pergamena di ringraziamento agli studenti della classe 5a del liceo artistico, per l’impegno dimostrato nella realizzazione della campagna di informazione e promozione del consenso alla donazione di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

