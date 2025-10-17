Don Sauro | Entrerò in punta di piedi Ma a San Costanzo si prepara la festa

di Sandro Franceschetti Si svolgerà domenica pomeriggio l’ingresso del nuovo parroco di San Costanzo e Cerasa don Sauro Profiri, che prenderà il posto di don ‘Memo’, al secolo Stefano Maltempi, giunto alla meritata pensione. Nato a Frontone il 2 febbraio 1968, don Sauro è stato ordinato presbitero il 7 ottobre ‘95 nella Concattedrale di Cagli. Nella sua ‘carriera’ già trentennale è stato parroco di Montefelcino, ha ricoperto il ruolo di vicario foraneo per le Vicarie 4 Cagli e 5 Pergola e da 12 anni guida la parrocchia San Martino ad Apecchio, dove gli subentrerà don Ivan Bellomarì. "Entrerò nelle parrocchie ‘Santi Cristoforo e Costanzo’ (del capoluogo) e ‘Divino Amore’ di Cerasa in punta di piedi, come un fratello tra gli altri fratelli – ci dice il sacerdote con una voce che fa trasparire l’entusiasmo e lo spirito di servizio con cui si accinge a intraprendere il nuovo incarico –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

