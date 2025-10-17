Domenico l’ultimo corriere di Ponza E ora l’isola rischia di rimanere senza consegne

Domenico è l’ultimo correre di Ponza; da sette anni ogni giorno si muove con il suo furgone per portare agli abitanti i loro pacchi con beni, oggetti o altre cose che magari sull’isola sono difficili da trovare. Ma ora la società per cui lavora ha deciso di eliminare la sua posizione e Ponza. 🔗 Leggi su Latinatoday.it