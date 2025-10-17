Domenica incontro in piazza con i cittadini

Ricevo e pubblico: Il Comitato “Pozzuoli Sicura” ha organizzato per domenica 19 ottobre 2025, alle ore 10.30, in Piazza della Repubblica, una manifestazione per valutare con con i cittadini l’attuale situazione della città ed assumere eventuali iniziative. Mesi fa, in uno degli incontri del tavolo istituzionale, è stata consegnata la piattaforma con 15 punti del . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

