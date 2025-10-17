DOMENICA IN | MARA VENIER RISPONDE ALLE CRITICHE E A CHI USA PAROLE SBAGLIATE

Mara Venier risponde punto su punto alla marea di critiche e polemiche, tra le quali quella che riguarda Gabriele Corsi, sulla nuova stagione di Domenica In. Intervistata dal settimanale Chi, la signora della domenica di Rai1 parla della mancata presenza di Gabriele Corsi che dopo la presentazione ufficiale dei vertici e poi alla Vita in Diretta si è sfilato dal progetto. Si era scritto di problemi di cachet, la Rai parlò di altri impegni per Corsi – si mormorava Sanremo Giovani che invece è andato a Gianluca Gazzoli, forse affiancato da Belen Rodriguez – ma la verità qual è? Di Domenica in ne ho fatte in tutto 17. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - DOMENICA IN: MARA VENIER RISPONDE ALLE CRITICHE E A CHI USA PAROLE SBAGLIATE

Scopri altri approfondimenti

Mara Venier ha rotto il silenzio sulla mancata partecipazione di Gabriele Corsi a Domenica In - facebook.com Vai su Facebook

Domenica in: se Mara Venier vuole voltare pagina, figuriamoci il pubblico - X Vai su X

Mara Venier il durissimo sfogo dopo le critiche a Domenica In: "Adesso parlo io" - La conduttrice ha rotto il silenzio su quanto successo con Gabriele Corsi che inizialmente doveva condurre il programma della domenica pomeriggio di Rai1 insieme a lei ... Scrive today.it

Domenica In, Venier sbotta con la figlia di Vittorio Sgarbi: "Dovevi fare questo". E le dà un consiglio (in lacrime) - Nella puntata del 12 ottobre, tante emozioni e rivelazioni con Evelina Sgarbi e il suo avvocato: ecco cosa è successo su Rai Uno ... libero.it scrive

Domenica In, Mara Venier rompe il silenzio sul caso Gabriele Corsi: "La verità è semplice" - Mara Venier rompe il silenzio e parla per la prima volta del " caso Gabriele Corsi ". Lo riporta msn.com