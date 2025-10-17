DOMENICA IN | MARA VENIER RISPONDE ALLE CRITICHE E A CHI USA PAROLE SBAGLIATE

Mara Venier risponde punto su punto alla marea di critiche e polemiche sulla nuova stagione di Domenica In, tra le quali quella che riguarda Gabriele Corsi. Intervistata dal settimanale Chi, la signora della domenica di Rai1 parla della mancata presenza di Gabriele Corsi che dopo la presentazione ufficiale dei vertici e poi alla Vita in Diretta si è sfilato dal progetto. Si era scritto di problemi di cachet, la Rai parlò di altri impegni per Corsi – si mormorava Sanremo Giovani che invece è andato a Gianluca Gazzoli, forse affiancato da Belen Rodriguez – ma la verità qual è? Di Domenica in ne ho fatte in tutto 17.

