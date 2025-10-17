Tarantini Time Quotidiano Linea Verde Italia, programma condotto da Monica Caradonna e Tinto e dedicato ai temi dell’innovazione e della sostenibilità, in onda sabato 18 ottobre alle 12.25, approda a Taranto, la “città dei due mari”. I conduttori andranno alla scoperta di un territorio quanto mai dinamico, che unisce storia e innovazione, natura e tecnologia, tradizioni popolari e scienza. Una città dalle radici antiche ma capaci di ispirare il futuro della città, sempre più orientato all’ecologia e all’economia “green”. A bordo di un catamarano, trasformandosi in “ricercatori per un giorno”, Monica e Tinto, andranno a conoscere le caratteristiche dei grandi cetacei che nuotano nel Golfo di Taranto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Domani a Taranto Linea Verde Italia