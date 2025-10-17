Domani a Taranto Linea Verde Italia
Linea Verde Italia, programma condotto da Monica Caradonna e Tinto e dedicato ai temi dell'innovazione e della sostenibilità, in onda sabato 18 ottobre alle 12.25, approda a Taranto, la "città dei due mari". I conduttori andranno alla scoperta di un territorio quanto mai dinamico, che unisce storia e innovazione, natura e tecnologia, tradizioni popolari e scienza. Una città dalle radici antiche ma capaci di ispirare il futuro della città, sempre più orientato all'ecologia e all'economia "green". A bordo di un catamarano, trasformandosi in "ricercatori per un giorno", Monica e Tinto, andranno a conoscere le caratteristiche dei grandi cetacei che nuotano nel Golfo di Taranto.
Il governo "chiama" i sindacati, ma lo sciopero di domani all'ex Ilva è confermato. Ventiquattr'ore di stop in tutti i siti del gruppo e corteo a Taranto.
Taranto, ultimo giorno di assemblee all'ex Ilva: domani 16 ottobre sciopero generale in tutti i siti del gruppo
Bari, al via domani 13 ottobre i lavori per la Linea Verde del Bus Rapid Transit: si parte dal capolinea di via di Maratona - L'area sarà trasformata in un moderno hub di interscambio in grado di accogliere quattro vetture BRT – due per ciascuna linea – garantendo un'elevata efficienza nei tempi di sosta e di partenza
Bari, al via i lavori per la Linea Verde del BRT: si parte dal capolinea di via di Maratona - Il cantiere aprirà dal capolinea di via di Maratona, un punto nevralgico che interesserà sia la Linea Verde (oggetto di questo primo stralcio), sia la Linea Blu.
Bari, al via il cantiere della Linea Verde del BRT - Sarà via di Maratona il punto di partenza del nuovo cantiere per la Linea Verde del sistema BRT (Bus Rapid Transit) di Bari.