Djokovic vuole giocare fino a 40 anni | LeBron Ronaldo Brady lo hanno fatto perché io no?

“Who wants to live forever” cantavano i Queens in quella che sarebbe diventata la colonna sonora di Higlander. Ed eccoli gli higlander: Novak Djokovic, LeBron James, Cristiano Ronaldo, Tom Brady. Nole vuole essere uno di loro ed anzi, ha dichiarato al al Joy Forum di Riad, in Arabia Saudita che si è ispirato a loro per raggiungere la longevità sportiva. Ne scrive Espn Djokovic vuole la longevità sportiva. «La longevità è una delle mie più grandi motivazioni. Voglio davvero vedere fin dove posso arrivare», ha detto Djokovic in Arabia Saudita in occasione del Six Kings Slam. «Se guardiamo agli sport globali, LeBron James ha 40 anni ed è ancora al top. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Djokovic vuole giocare fino a 40 anni: «LeBron, Ronaldo, Brady lo hanno fatto, perché io no?»

