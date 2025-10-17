Djokovic si scusa con il pubblico e dà la colpa a Sinner | ecco perché

Non c'è stata storia nella semifinale del Six Kings Slam in Arabia Saudita, trasmesso in esclusiva da Netflix: Jannik Sinner ha battuto Novak Djokovic in due set con il punteggio di 6-4 6-2. L'azzurro è stato un martello costante, rispondendo colpo su colpo al serbo, senza concedergli chance di rientrare in partita. Alla fine del match, Nole ha chiesto scusa al pubblico, incolpando ironicamente Jannik: ecco perché. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Djokovic si scusa con il pubblico e dà la colpa a... Sinner: ecco perché

Argomenti simili trattati di recente

Djokovic chiede scusa al pubblico in Arabia Saudita: “È colpa di Sinner. Io ho provato a intimidirlo” - X Vai su X

Non serve solo forza per vincere. Serve cuore. Novak Djokovic ha vomitato in campo a Shanghai, di nuovo. Ma non ha chiesto aiuto per pulire. Si è fermato. È sceso in ginocchio. Ha chiesto scusa per il tempo perso. Ha pulito con le sue mani. Un gesto piccolo - facebook.com Vai su Facebook

Djokovic si inchina a Sinner e chiede scusa al pubblico: "Non è stata colpa mia" - esibizione del "Six Kings Slam" (milioni a parte, niente punti in classifica in palio), in corso sul cemento di Riad, in Arabia Saudita. Scrive tuttosport.com

Djokovic chiede scusa al pubblico in Arabia Saudita: “È colpa di Sinner. Io ho provato a intimidirlo” - 2 Novak Djokovic e si è qualificato così per la finale del Six Kings Slam. fanpage.it scrive

Djokovic vomita in campo, poi ferma il raccattapalle: il suo è un gesto di estrema educazione - Il campione serbo è approdato ai quarti del torneo di Shanghai nonostante la grande sofferenza per il malessere provocato dal grande caldo e dall'umidità ... Si legge su fanpage.it