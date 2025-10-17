Djokovic si scusa con il pubblico e dà la colpa a Sinner | ecco perché

Gazzetta.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non c'è stata storia nella semifinale del Six Kings Slam in Arabia Saudita, trasmesso in esclusiva da Netflix: Jannik Sinner ha battuto Novak Djokovic in due set con il punteggio di 6-4 6-2. L'azzurro è stato un martello costante, rispondendo colpo su colpo al serbo, senza concedergli chance di rientrare in partita. Alla fine del match, Nole ha chiesto scusa al pubblico, incolpando ironicamente Jannik: ecco perché. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

djokovic si scusa con il pubblico e d224 la colpa a sinner ecco perch233

© Gazzetta.it - Djokovic si scusa con il pubblico e dà la colpa a... Sinner: ecco perché

Argomenti simili trattati di recente

djokovic scusa pubblico d224Djokovic si inchina a Sinner e chiede scusa al pubblico: "Non è stata colpa mia" - esibizione del "Six Kings Slam" (milioni a parte, niente punti in classifica in palio), in corso sul cemento di Riad, in Arabia Saudita. Scrive tuttosport.com

djokovic scusa pubblico d224Djokovic chiede scusa al pubblico in Arabia Saudita: “È colpa di Sinner. Io ho provato a intimidirlo” - 2 Novak Djokovic e si è qualificato così per la finale del Six Kings Slam. fanpage.it scrive

djokovic scusa pubblico d224Djokovic vomita in campo, poi ferma il raccattapalle: il suo è un gesto di estrema educazione - Il campione serbo è approdato ai quarti del torneo di Shanghai nonostante la grande sofferenza per il malessere provocato dal grande caldo e dall'umidità ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Djokovic Scusa Pubblico D224