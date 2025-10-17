Djokovic si inchina a Sinner | Un treno in corsa spacca la palla Mi ha preso a calci nel c… Scusate tifosi è colpa a sua

Come “ un treno in corsa “. Nella lunga lista di elogi profusi in questi anni nei confronti di Jannik Sinner, questa metafora forse ancora mancava. L’autore è Novak Djokovic, che ha descritto così il gioco del numero 2 al mondo dopo essere stato preso a pallate nella semifinale del torneo-esibizione Six Kings Slam. Partite che contano quanto le amichevoli nel calcio, quindi poco a nulla. A 38 anni Djokovic si è presentato in Arabia Saudita giusto per intascare un gettone di presenza da 1,5 miliardi di dollari e certamente non ha lottato alla morte come suo solito. Ma, visto il suo carattere, il serbo avrebbe evitato volentieri di perdere 6-4, 6-2 in poco più di un’ora di gioco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Djokovic si inchina a Sinner: “Un treno in corsa, spacca la palla. Mi ha preso a calci nel c… Scusate tifosi, è colpa a sua”

Altre letture consigliate

Djokovic si inchina a Sinner e chiede scusa al pubblico: "Non è stata colpa mia" - facebook.com Vai su Facebook

#Djokovic si inchina a #Sinner e chiede scusa al pubblico: "Non è stata colpa mia" - X Vai su X

Djokovic si inchina a Sinner e chiede scusa al pubblico: "Non è stata colpa mia" - esibizione del "Six Kings Slam" (milioni a parte, niente punti in classifica in palio), in corso sul cemento di Riad, in Arabia Saudita. Secondo tuttosport.com

Six Kings Slam, Djokovic: "Sinner sembrava un treno in corsa, continuerò a sfidarlo" - Leggi su Sky Sport l'articolo Six Kings Slam, Djokovic: 'Sinner sembrava un treno in corsa, continuerò a sfidarlo' ... Lo riporta sport.sky.it

Sinner batte Djokovic e gli dicono di “smetterla di maltrattare gli anziani”: Jannik risponde con classe - Jannik Sinner domina Novak Djokovic al Six Kings Slam di Riyadh e replica con eleganza alle battute sull'età del serbo: "È un idolo e un modello ... Segnala fanpage.it