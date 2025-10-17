Djokovic sconfortato dopo un punto mostruoso di Sinner | si rivolge allo staff di Jannik a bordo campo

Novak Djokovic ha capito subito, dopo un punto mostruoso vinto da Jannik Sinner a inizio partita, come sarebbe andata a finire la semifinale del 'Six Kings Slam' a Riad. Il serbo si è avvicinato allo staff del campione azzurro a bordo campo e si è lasciato andare in maniera sconfortata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

