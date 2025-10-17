Divieto di progettualità su sessualità fino alle medie Giannelli ANP critico | Limiti normativi e visione superata non possiamo ignorare le distorsioni dei media
Alla Camera dei Deputati è in discussione il disegno di legge A.C. 2423, che introduce l’obbligo di consenso informato da parte delle famiglie per la partecipazione degli studenti minorenni ad attività scolastiche che riguardano la sessualità. Un recente emendamento ha ampliato la portata del divieto, estendendolo a tutto il primo ciclo di istruzione, includendo quindi scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
