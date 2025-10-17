Divieto di professione per i medici indagati per la morte di Margaret Spada per quanto non potranno operare

Due medici sospesi a Roma dopo la morte di una giovane paziente: indagini in corso sulle responsabilità professionali. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Divieto di professione per i medici indagati per la morte di Margaret Spada, per quanto non potranno operare

Altri contenuti sullo stesso argomento

Margaret Spada, morta a 22 anni per un intervento di rinoplastica a Roma: per i 2 medici, divieto di esercizio della professione «per un anno» - facebook.com Vai su Facebook

Margaret Spada, morta a 22 anni per una rinoplastica: per i 2 medici divieto dell'esercizio della professione per un anno - La giovane è deceduta dopo essersi sottoposta lo scorso 4 novembre a un intervento al naso a Roma ... Riporta msn.com

Margaret Spada, morta a 22 anni per un intervento di rinoplastica a Roma: per i 2 medici, divieto di esercizio della professione «per un anno» - Il gip di Roma ha disposto il divieto di esercizio della professione, per un anno, per Marco e Marco Antonio Procopio, padre e figlio medici indagati ... Come scrive msn.com

Caso Margaret Spada, i due medici indagati per omicidio colposo non potranno esercitare per un anno - Il gip ha disposto che non potranno svolgere attività mediche per 12 mesi Marco Procopio e il figlio Marco Antonio, titolari dell’ambulatorio in cui si era sentita male la ragazza. Secondo ilfattoquotidiano.it