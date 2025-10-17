Divieto cellulari a scuola | Valditara raccoglie consensi durante la visita a Bassano del Grappa

Scuolalink.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il divieto dei cellulari a scuola è stato un tema centrale nella visita del Ministro Valditara a Bassano del Grappa. Durante l'incontro con gli studenti, si è discusso del legame tra formazione e lavoro. La misura restrittiva sui dispositivi mobili è stata accolta con favore dagli stessi studenti, che ne riconoscono i benefici per la socialità e il dialogo in classe.Valditara in visita alle eccellenze formative di BassanoLa visita istituzionale del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha toccato due poli formativi di rilievo a Bassano del Grappa: l'Istituto Agrario Parolini e la Scuola di Formazione Professionale IRIGEM. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

divieto cellulari a scuola valditara raccoglie consensi durante la visita a bassano del grappa

© Scuolalink.it - Divieto cellulari a scuola: Valditara raccoglie consensi durante la visita a Bassano del Grappa

Scopri altri approfondimenti

divieto cellulari scuola valditaraDivieto cellulari a scuola, Valditara incontra gli studenti a Bassano del Grappa: riforma accolta positivamente - Si è svolta ieri, 15 ottobre, una significativa visita istituzionale a Bassano del Grappa, che ha visto protagonista il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, accompagnato da un rap ... Si legge su tecnicadellascuola.it

divieto cellulari scuola valditaraScuola, Valditara: “Nessun problema legato al divieto dei cellulari” - "Sono stato in diverse scuole in queste settimane e mi hanno fatto vedere anche concretamente come hanno risolto il problema di dove custodire i ... Secondo lopinionista.it

divieto cellulari scuola valditaraIl Ministro Valditara: investire sulla ricostruzione delle scuole a Gaza - Ha inoltre rilanciato la riforma del 4 + 2 per la formazione professionale: quattro anni di scuola superiore, con l'aggiunta di due per l'istruzione tecnica superiore come risposta alle esigenze del m ... Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Divieto Cellulari Scuola Valditara