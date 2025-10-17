Divieto cellulari a scuola | Valditara raccoglie consensi durante la visita a Bassano del Grappa

Il divieto dei cellulari a scuola è stato un tema centrale nella visita del Ministro Valditara a Bassano del Grappa. Durante l'incontro con gli studenti, si è discusso del legame tra formazione e lavoro. La misura restrittiva sui dispositivi mobili è stata accolta con favore dagli stessi studenti, che ne riconoscono i benefici per la socialità e il dialogo in classe.Valditara in visita alle eccellenze formative di BassanoLa visita istituzionale del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha toccato due poli formativi di rilievo a Bassano del Grappa: l'Istituto Agrario Parolini e la Scuola di Formazione Professionale IRIGEM. 🔗 Leggi su Scuolalink.it © Scuolalink.it - Divieto cellulari a scuola: Valditara raccoglie consensi durante la visita a Bassano del Grappa

