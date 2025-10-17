Diventa una risorsa diventa volontario

Leccotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Questo l'appello dei Volontari del soccorso di Calolziocorte che stanno per attivare un nuovo corso per diventare soccorritori. L’associazione guidata dal presidente Fabrizio Vatteroni invita tutti alla serata di presentazione in programma martedì 21. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Così il sale diventa risorsa sostenibile: a Trasaghis l’impianto di recupero del Consorzio del Prosciutto di San Daniele - A pochi chilometri da San Daniele del Friuli, cuore della produzione del celebre prosciutto DOP, è stato inaugurato un impianto unico in Europa: una struttura dedicata al recupero e alla ... corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Diventa Risorsa Diventa Volontario