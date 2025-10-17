Dissequestrata la salma di Ana Maria Andrei | uccisa a 27 anni e mai cercata nonostante la denuncia della famiglia
Ana Maria Andrei è stata uccisa dal 32enne Vasile Frumuzache, l'uomo sospettato di essere un serial killer, arrestato dopo il femminicidio di Denisa Maria Paun. La procura, dopo mesi di indagini, ha autorizzato la restituzione della salma alla famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
