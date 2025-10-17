Disperato per la morte del fratello si sdraia in mezzo alla strada per farla finita
Un quarantaquattrenne è stato messo in salvo da tre agenti della polizia locale, nel pomeriggio di ieri, 16 ottobre. L’uomo, senza fissa dimora e in stato confusionale, si era disteso in parte sulla carreggiata tra via Matteotti e viale Masini. A notarlo sono stati tre operatori del reparto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Conosci la leggenda dell’Arena di Verona? Si racconta che, in epoca medievale, un uomo veronese rinchiuso in cella e condannato a morte, era così disperato da urlare a squarciagola che avrebbe persino fatto un patto col diavolo pur di salvarsi. Il demon - facebook.com Vai su Facebook