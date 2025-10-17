Discesa libera | all' Impero il film che racconta con delicatezza l’Alzheimer

BRINDISI - Sabato 18 e domenica 19 ottobre (spettacolo unico alle ore 18) sarà proiettato a Brindisi il film “Discesa Libera”, nell’ambito della Rassegna d’Autunno organizzata dal Cinema Teatro Impero. Il film, per la regia di Sandro Torella, indaga sulle fragilità e sul potere curativo dell’arte. 🔗 Leggi su Brindisireport.it