Disastro viabilità Buscemi Cgil alza la voce | Agrigento isolata Capitale italiana della cultura raggiungibile a ostacoli

I turisti che vogliono raggiungere la città dei Templi - e poi muoversi all'interno del suo territorio - devono sottoporsi ad un vero e proprio “percorso avventuroso”. I cittadini invece, per compiere il percorso casa-lavoro o casa-spiaggia durante le vacanze estive, sono costretti a trascorrere. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it