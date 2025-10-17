Disagio giovanile da Milazzo a Messina allarme crescente | interrogazione sui tavoli tecnici e sulle periferie

Messinatoday.it | 17 ott 2025

Movida violenta e disagio giovanile al centro del dibattito politico.  I consiglieri comunali di Milazzo, Alessio Andaloro e Lorenzo Italiano, hanno presentato un’interrogazione agli assessori Natascia Fazzeri e Francesco Coppolino, chiedendo chiarimenti sul Tavolo Tecnico per il disagio e la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Disagio giovanile, emergenza in Lombardia: 150 mila ragazzi curati in un anno. «I tagli, i vestiti, la solitudine: i segnali per intercettare il malessere» - Circa 150 mila bambini e adolescenti con disturbi neuropsichiatrici e neurologici curati in Lombardia l’anno scorso, di cui 124 mila assistiti negli ambulatori e 28 mila finiti in pronto soccorso ... Come scrive milano.corriere.it

