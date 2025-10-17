Disabilità Proietti | Abbiamo raddoppiato le risorse

Perugiatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A un anno esatto dalla firma della Carta di Solfagnano, documento internazionale sottoscritto dai Paesi del G7 per promuovere politiche concrete a favore delle persone con disabilità, si è tenuto a Solfagnano un incontro per fare il punto sullo stato di attuazione degli impegni assunti in quella. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

