Diritto allo studio 2026 | una guida ai permessi da 150 ore

Con l'avvicinarsi delle scadenze, docenti e personale ATA si preparano a richiedere i permessi per il diritto allo studio per l'anno 2026. Questa guida offre una sintesi chiara su come presentare la domanda per le 150 ore retribuite, illustrando i requisiti necessari, le scadenze principali e le procedure da seguire per non perdere questa importante opportunità di formazione.Requisiti e beneficiari del diritto allo studio 2026I permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio sono concessi per un massimo di 150 ore annue individuali, calcolate in proporzione all'orario di servizio e alla durata del contratto. 🔗 Leggi su Scuolalink.it © Scuolalink.it - Diritto allo studio 2026: una guida ai permessi da 150 ore

Leggi anche questi approfondimenti

Diritto allo studio 2026, permessi 150 ore Gli Usr stanno pubblicando la circolare relativa all’oggetto, si ricorda che la scadenza ministeriale è il 15 novembre, si invitano gli interessati a controllare la pagina dell’ufficio Scolastico di interesse I primi a pubblicare - facebook.com Vai su Facebook

Diritto allo studio 2026, permessi 150 ore docenti e ATA: ecco gli AVVISI degli Uffici Scolastici e le scadenze [AGGIORNATO] - X Vai su X

Permessi studio 2026, docenti e ATA hanno diritto a 150 ore per frequentare corsi e preparare esami: domande entro il 15 novembre - Ai dipendenti della scuola, per la frequenza di corsi e la preparazione di esami, sono riconosciuti – in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione – permessi retribuiti, nella ... tecnicadellascuola.it scrive

Permessi diritto allo studio 2026: scadenza e requisiti - Permessi diritto allo studio 2026: Per l’anno solare 2026, il personale scolastico può presentare la domanda per i permessi di diritto allo studio entro il 15 novembre 2025, salvo anticipazioni di alc ... Scrive catania.liveuniversity.it

Diritto studio: Rosolen, online bando anno scolastico 2025/26 - "Diversamente dagli anni scolastici precedenti il bando per dote scuola, frequenza scuole paritarie, ospitalitÃ in strutture convittuali Ã¨ giÃ online e la scadenza ... ilgazzettino.it scrive