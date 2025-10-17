Dirigenti scolastici possibili nuove assunzioni Al vaglio del Ministero dell’economia

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato una nuova interlocuzione con il Ministero dell’Economia per coprire una serie di posti dirigenziali rimasti scoperti. Secondo quanto risulta ad OrizzonteScuola, a firmare la richiesta è stato il ministro Giuseppe Valditara, che ha chiesto l’autorizzazione all’assunzione di un nuovo contingente di dirigenti scolastici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

