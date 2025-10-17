DIRETTA | Torino-Napoli la conferenza di Conte | seguila live

La conferenza stampa di Antonio Conte in diretta da Castel Volturno alla vigilia di Torino-Napoli: segui la live testuale di Calciomercato.it Le parole di Conte in sala stampa, alla vigilia di Torino-Napoli, match valido per la settima giornata di Serie A. Antonio Conte in conferenza stampa (ANSA) Calciomercato.it L'articolo DIRETTA Torino-Napoli, la conferenza di Conte: seguila live proviene da CalcioMercato.it. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

diretta torino napoli la conferenza di conte seguila live

