DIRETTA | Conte ritrova Politano e Buongiorno poi la battuta sul modulo | Giochiamo sempre 4-3-3
La conferenza stampa di Antonio Conte in diretta da Castel Volturno alla vigilia di Torino-Napoli: segui la live testuale di Calciomercato.it Le parole di Conte in sala stampa, alla vigilia di Torino-Napoli, match valido per la settima giornata di Serie A. Antonio Conte in conferenza stampa (ANSA) Calciomercato.it Sulla rosa e gli infortunati: “Abbiamo ritrovato i Nazionali. La maggior parte di loro ha giocato le due partite. E quando tornano dagli impegni con la nazionale, vanno rimodulati, vanno inseriti. Buongiorno è tornato in gruppo, già da 4 allenamenti. È recuperato. Lo stesso Politano, è rientrato in gruppo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
