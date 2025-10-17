Dionisi firma e primo allenamento Il nuovo tecnico è già al lavoro

di Simone Cioni EMPOLI Oltre quattro anni dopo la chiusura del primo, ieri si è ufficialmente aperto il secondo capitolo di Alessio Dionisi alla guida dell’ Empoli. Dopo la promozione in A del 2020-‘21 il tecnico di Abbadia San Salvatore ha deciso di tornare a sedersi sulla panchina azzurra per rilanciarsi in un ambiente che conosce e che, almeno in parte dovrà però riconquistare (molti tifosi non gli hanno infatti perdonato il modo in cui se ne andò nell’estate del 2021). Ieri l’ex allenatore di Sassuolo e Palermo, ha infatti prima firmato il contratto che lo legherà al club di Fabrizio Corsi fino al 30 giugno 2027 e poi guidato il primo allenamento al Centro Sportivo di Petroio a Vinci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

