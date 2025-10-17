Dionisi firma e primo allenamento Il nuovo tecnico è già al lavoro
di Simone Cioni EMPOLI Oltre quattro anni dopo la chiusura del primo, ieri si è ufficialmente aperto il secondo capitolo di Alessio Dionisi alla guida dell’ Empoli. Dopo la promozione in A del 2020-‘21 il tecnico di Abbadia San Salvatore ha deciso di tornare a sedersi sulla panchina azzurra per rilanciarsi in un ambiente che conosce e che, almeno in parte dovrà però riconquistare (molti tifosi non gli hanno infatti perdonato il modo in cui se ne andò nell’estate del 2021). Ieri l’ex allenatore di Sassuolo e Palermo, ha infatti prima firmato il contratto che lo legherà al club di Fabrizio Corsi fino al 30 giugno 2027 e poi guidato il primo allenamento al Centro Sportivo di Petroio a Vinci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Oggi la firma sul contratto fino al 2027 e il primo allenamento da allenatore dell’#Empoli per Alessio #Dionisi. A volte ritornano… #calciomercato - X Vai su X
Giornale di Sicilia: “Trovata l’intesa con Dionisi. Ora la firma con l’Empoli”: Il tecnico toscano ha rescisso ufficialmente il suo contratto con il Palermo nella giornata di ieri. Adesso la chiusura della trattativa con l'Empoli http://mgol.it/TNj7tt - facebook.com Vai su Facebook
Dionisi, firma e primo allenamento. Il nuovo tecnico è già al lavoro - La difesa rimane a tre, probabili le due punte davanti ... Come scrive msn.com
TB - Schira: "Empoli, oggi firma e primo allenamento di Dionisi" - Oggi la firma sul contratto fino al 2027 e il primo allenamento da tecnico dell'Empoli per Alessio Dionisi. Lo riporta tuttob.com
Empoli, primo allenamento per Dionisi - Primo giorno di lavoro per Alessio Dionisi, che ha diretto il suo primo allenamento da nuovo allenatore dell’Empoli sul campo del Centro Sportivo di Petroio. Da mondopalermo.it