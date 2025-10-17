diocesi valzer di nomine i parroci e le onorificenze

Nuove importanti nomine sono state diffuse dalla Diocesi di Pistoia, dopo la firma da parte del vescovo Fausto Tardelli, che riguardano laici e presbiteri con nuove posizioni anche di un certo prestigio. Innanzitutto, dallo scorso 1° ottobre è stata accolta la rinuncia di monsignor Paolo Palazzi, in passato anche vicario della Diocesi stessa, ad amministratore parrocchiale dell’Immacolata a Pistoia che passa sotto l’egida di padre Sergio Cerracchio, con lo stesso Palazzi che è stato invece nominato vicario della parrocchia stessa che raduna l’intero quartiere delle Fornaci. Poi è arrivata la rinuncia di don Pietro Villa a San Michele Arcangelo di Treppio e Santa Maria Assunta di Torri, nel comune di Sambuca Pistoiese, e al suo posto è stato nominato il reverendo don Janusz Raczynski: per le questioni amministrative nello specifico, il vescovo ha deciso di inserire il diacono Sauro Gori di supporto al nuovo parroco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

