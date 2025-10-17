Dimmi La Verità | Marco Cerreto Fdi | Il pasticcio europeo del taglio dei fondi del settore agricolo

Laverita.info | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco #DimmiLaVerità del 17 ottobre 2025. Ospite il capogruppo di Fdi in Commissione agricoltura, Marco Cerreto. L'argomento del giorno è: "Il pasticcio europeo del taglio dei fondi del settore agricolo". 🔗 Leggi su Laverita.info

dimmi la verit224 marco cerreto fdi il pasticcio europeo del taglio dei fondi del settore agricolo

© Laverita.info - Dimmi La Verità | Marco Cerreto (Fdi): «Il pasticcio europeo del taglio dei fondi del settore agricolo»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Dimmi Verit224 Marco Cerreto