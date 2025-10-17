Dimentica Terra Amara | Mediaset Lancia The Night Fall

Lawebstar.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mediaset si prepara a rivoluzionare Canale 5 con The Night Fall (titolo originale Bir Gece Masal?), un thriller psicologico turco che ha già entusiasmato Istanbul e promette di superare il successo della celebre soap con un tono più cupo e maturo. Un Fenomeno Turco in Arrivo su Canale 5 Dopo il successo straordinario di Terra . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

dimentica terra amara mediaset lancia the night fall

© Lawebstar.it - Dimentica Terra Amara: Mediaset Lancia The Night Fall

Altre letture consigliate

dimentica terra amara mediasetCambio palinsesto tv dal 6 ottobre: Terra amara torna nel daytime, sospesa Cherry Season - Le novità riguarderanno gli appuntamenti con le soap che accompagnano il pubblico del daytime, poiché ci sarà spazio ... Secondo it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Dimentica Terra Amara Mediaset