Mediaset si prepara a rivoluzionare Canale 5 con The Night Fall (titolo originale Bir Gece Masal?), un thriller psicologico turco che ha già entusiasmato Istanbul e promette di superare il successo della celebre soap con un tono più cupo e maturo. Un Fenomeno Turco in Arrivo su Canale 5 Dopo il successo straordinario di Terra . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Dimentica Terra Amara: Mediaset Lancia The Night Fall