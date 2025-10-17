Dimarco Inter il Manchester United piomba sull’esterno | si lavora sul rinnovo emerge questa sensazione

Inter News 24 Dimarco Inter, le ultime sul momento dell’esterno nerazzurro con Chivu in questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. L’inizio di stagione di Federico Dimarco racconta di un giocatore tornato ai massimi livelli, simbolo dell’ Inter di Cristian Chivu e punto di riferimento anche per la Nazionale di Gattuso. Come evidenziato da Tuttosport, mai l’esterno sinistro milanese aveva cominciato un’annata in maniera così brillante: 2 gol e 3 assist in nerazzurro, a cui si aggiungono 2 passaggi vincenti con l’Italia. Numeri che certificano il suo stato di grazia e il ritorno a una condizione psicofisica da leader. 🔗 Leggi su Internews24.com

