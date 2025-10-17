Diletta Leotta parla di un trauma del passato | Pensavo che la mia vita fosse finita

Il doloroso racconto di Diletta Leotta, la conduttrice era in preda allo sconforto. A distanza di anni Diletta Leotta torna a parlare di una dolorosa vicenda che l’ha fatta soffrire moltissimo, aveva ventisei anni e ancora oggi per lei parlarle è molto doloroso. Diletta Leotta (Foto Ig @dilettaleotta) In un’intervista concessa a Vanity Fair ha rivelato: “ Pensavo che la mia vita fosse finita. Mi sono sentita paralizzata. Avevano rubato alcune immagini intime e, insieme a quelle, diffuso anche il mio numero di telefono in una cartella su Dropbox. Nel giro di pochi minuti ho ricevuto centinaia di chiamate e messaggi. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Diletta Leotta parla di un trauma del passato: “Pensavo che la mia vita fosse finita”

