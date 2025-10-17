Diga di Vetto il piano della bonifica Invaso da 86 milioni di metri cubi | Una risposta tecnica alla siccità

Luce verde alla Diga di Vetto. Esistono le "condizioni tecniche, economiche e di sostenibilità ambientale " per la realizzazione di un invaso del costo di 519 milioni di euro e di "oltre 86 milioni di metri cubi d’acqua" lungo il corso dell’Enza in corrispondenza della Stretta di Vetto, tra i territori comunali di Vetto e di Neviano degli Arduini (Parma). Questa soluzione è stata ritenuta la più idonea rispetto alle alternative progettuali che prevedevano due invasi sugli affluenti Lonza e Bardea e uno alla stretta delle Gazze. Lo si legge nero su bianco del DocFap, il Documento di fattibilità delle alternative progettuali redatto su mandato della Bonifica dell’Emilia Centrale e della Bonifica parmense, ufficialmente approvato nelle scorse ore al termine di lunghe e approfondite analisi svolte a partire da un quadro di esigenze delineato dagli enti pubblici, in cui erano individuati gli obiettivi da perseguire ed i fabbisogni da soddisfare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Diga di Vetto, il piano della bonifica. Invaso da 86 milioni di metri cubi: "Una risposta tecnica alla siccità"

