diffonde video e violenta una ragazza 17enne arrestato a napoli

Tempo di lettura: < 1 minuto Ha minacciato la sua ex, minorenne, di diffondere i loro video costringendo la ragazzina anche a subire una violenza sessuale: la Squadra Mobile, al termine di indagini coordinate dalla Procura di Napoli ha arrestato un ventenne a cui i magistrati della IV sezione “fasce deboli”, coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone, contestano i reati di detenzione di materiale pornografico, violenza sessuale, lesioni e pornografia minorile commessi ai danni di una 17enne. Secondo quanto emerso dalle indagini, il ventenne aveva avuto una relazione sentimentale con la minorenne, successivamente interrotta e quando è venuto a conoscenze del fatto che lei aveva allacciato un’altra relazione, ha iniziato a minacciarla, fino ad arrivare ad una violenza sessuale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

