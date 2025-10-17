Diffonde video e violenta una ragazza 17enne arrestato a Napoli

Tempo di lettura: < 1 minuto Ha minacciato la sua ex, minorenne, di diffondere i loro video costringendo la ragazzina anche a subire una violenza sessuale: la Squadra Mobile, al termine di indagini coordinate dalla Procura di Napoli ha arrestato un ventenne a cui i magistrati della IV sezione “fasce deboli”, coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone, contestano i reati di detenzione di materiale pornografico, violenza sessuale, lesioni e pornografia minorile commessi ai danni di una 17enne. Secondo quanto emerso dalle indagini, il ventenne aveva avuto una relazione sentimentale con la minorenne, successivamente interrotta e quando è venuto a conoscenze del fatto che lei aveva allacciato un’altra relazione, ha iniziato a minacciarla, fino ad arrivare ad una violenza sessuale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Diffonde video e violenta una ragazza 17enne, arrestato a Napoli

Leggi anche questi approfondimenti

Il Consiglio Comunale di Ponte in Valtellina, nella seduta del 14 ottobre scorso, ha unanimemente approvato la seguente mozione al fine di contribuire, nel limite delle proprie possibilità, a diffondere una cultura di pace, dialogo e non violenza. La relativa deli - facebook.com Vai su Facebook

Diffonde video e violenta una ragazza 17enne, arrestato a Napoli - Ha minacciato la sua ex, minorenne, di diffondere i loro video costringendo la ragazzina anche a subire una violenza sessuale: la Squadra Mobile, al termine di indagini coordinate dalla Procura di Nap ... Come scrive ansa.it

Diffonde i video dei rapporti sessuali con una minore e la violenta, in carcere giovane napoletano - La Polizia ha arrestato un giovane napoletano: è accusato di di violenza sessuale e pornografia minorile, avrebbe ricattato e violentato una minorenne ... Si legge su fanpage.it