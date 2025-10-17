Difesa Ue 2030 | rete antidroni e scudo aereo-spaziale

L’Unione Europea alza l’asticella della propria sicurezza: una tabella di marcia fino al 2030 che intreccia difesa aerea, confini orientali, droni e spazio, con scadenze ravvicinate e controlli annuali sui progressi. Non uno slogan, ma un elenco di obiettivi misurabili, dal “muro” antidroni allo scudo spaziale, per rendere concreta la deterrenza. Un cambio di passo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Difesa Ue 2030: rete antidroni e scudo aereo-spaziale

Leggi anche questi approfondimenti

Non solo difesa: #Bastoni è secondo solo al compagno #Dimarco per partecipazioni a rete in questa Serie A - X Vai su X

FULL TIME U21 Un colpo da maestri, 18 reti segnate e nessuna rete subita, difesa chiusa e porta blindata. Complimenti ragazzi per questa vostra terza prestazione di stagione, avanti tutta - facebook.com Vai su Facebook

Ue lancia la Roadmap Difesa 2030: muro antidroni e scudo spaziale - (Adnkronos) – La Commissione Europea e l’Alta Rappresentante Kaja Kallas lanciano l’attesa Roadmap 2030 per la difesa e la salvaguardia della pace, ultima declinazione lessicale di quello che era iniz ... Riporta msn.com

L’Europa si prepara alla guerra entro il 2030: ecco cosa prevede la nuova Roadmap per la difesa Ue - Un nuovo piano presentato oggi dalla Commissione europea e che TPI ha visionato in anteprima concede cinque anni ai Paesi membri dell’Ue per elaborare una strategia di difesa comune e prepararsi a un ... Secondo tpi.it

Kubilius (UE): “Un Big Bang nella spesa Ue per la Difesa”. Scudo spaziale a metà 2026 - La Tabella di marcia 2030 per la prontezza alla Difesa punta a sorveglianza multi- Lo riporta key4biz.it