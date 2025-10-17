Difesa a quattro e Almqvist più libero | Cuesta ci pensa

L’ultima volta che il Parma ha giocato con la difesa a quattro risale allo scorso marzo. Era il 31, un lunedì. Cristian Chivu contro il Verona chiuse senza subire gol (ma senza neanche farne), portando a casa un punto che in quella lotta salvezza ha avuto il suo peso. Adesso Carlos Cuesta l'ha. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

"Putin può attaccarci nei prossimi anni", l'Ue presenta una roadmap per la Difesa. I quattro pilastri del piano elaborato dalla Commissione: iniziativa sui droni, sorveglianza del fianco orientale, scudo aereo e scudo spaziale - facebook.com Vai su Facebook

Lavoratore della Difesa esposto all'amianto per quattro anni, scatta la maggiorazione della pensione https://ift.tt/AkRtUH5 https://ift.tt/FAsmW6R - X Vai su X

Legittima difesa, i quattro casi alla ribalta della cronaca tra indagini in corso, richieste di risarcimento e condanne La nuova legge - Ci sono voluti sei anni per arrivare a una sentenza di secondo grado per il caso di Walter Onichini, il macellaio di Legnaro (Padova) che il 22 luglio del 2013 sparò al ladro che insieme a altri ... Lo riporta corriere.it