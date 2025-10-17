Difendere la libertà di Ranucci significa difendere la libertà di tutti

L’attentato subito da Sigfrido Ranucci, che avrebbe potuto avere esiti tragici su di lui e sulla sua famiglia,. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Difendere la libertà di Ranucci significa difendere la libertà di tutti

“La libertà e l’indipendenza dell’informazione sono valori irrinunciabili che continueremo a difendere.” Dopo l’attentato contro Sigfrido Ranucci, la cui auto e quella della figlia sono state fatte esplodere nella notte, la premier Meloni ha espresso solidarietà: http - facebook.com Vai su Facebook

Mattarella: difendere la libertà sempre; ricordare è un dovere https://primaonline.it/2025/09/29/452657/mattarella-difendere-la-liberta-sempre-ricordare-e-un-dovere/… - X Vai su X

Difendere la libertà di Ranucci significa difendere la libertà di tutti - Non si tratta di assenza dello stato, ma del pericolo che corre la libertà di informazione aggredita da criminali probabilmente assoldati da chi ha interesse a evitare che si appunti su di loro l’inte ... Segnala ilfoglio.it

Ranucci, solidarietà bipartisan dal mondo politico dopo l'attentato al conduttore di Report - Solidarietà bipartisan della politica per Sigfrido Ranucci. Secondo ilmessaggero.it

Attentato a Ranucci: il SIR esprime solidarietà al giornalista e alla sua famiglia, “difendere la libertà di informazione” - È un fatto grave e allarmante quello avvenuto nella notte a Pomezia, alle porte di Roma: un ordigno è esploso distruggendo l’auto del giornalista Sigfrido Ranucci e della figlia, parcheggiata davanti ... difesapopolo.it scrive