Dietro il sorriso del clown la paura | gli esperti svelano la mente oscura di John Wayne Gacy
Per anni si è travestito da clown, ha attirato in trappola adolescenti e giovani per poi abusare di loro e ucciderli. John Wayne Gacy è stato giustiziato a Crest Hill il 10 maggio 1994, condannato a morte per 33 omicidi. Il programma Psiche Criminale - Serial Killer, in onda sul canale 122 Fatti di Nera, si è occupato del caso del Killer Clown che terrorizzò Chicago e gli Stati Uniti negli anni '70. John Wayne Gacy era un imprenditore edile che, come seconda attività di copertura, si travestiva da “Pogo the Clown” per feste e attività ludiche. Quel suo aspetto scherzoso gli fu utile per anni per sfuggire alle investigazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
