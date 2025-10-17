Dieci diritti degli adolescenti

Da quello di sbagliare a quello di chiedere spiegazioni sulle regole degli adulti. Un decalogo di ottant’anni fa, ma ricco di spunti all’avanguardia. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Dieci diritti degli adolescenti

News recenti che potrebbero piacerti

Dieci giorni prima della lettera polemica all’ad di viale Mazzini, Giampaolo Rossi, le assemblee delle 5 società di famiglia del Molleggiato hanno registrato incassi in calo del 32,02% e guadagni quasi dimezzati. I vecchi diritti su canzoni e spettacoli stanno esa - facebook.com Vai su Facebook

12 ottobre sarò alla Marcia della Pace Perugia–Assisi, per l’unica pace possibile:quella fondata sul rispetto dei diritti fondamentali di tutte/tutti. On Oct 12, I will join the Perugia–Assisi Peace March for the only peace possible: one built on the respect of e - X Vai su X

Dieci diritti degli adolescenti - age bill of rights”: un documento rivolto agli adulti in cui si elencano dieci diritti che andrebbero riconosciuti agli adolescenti. Segnala internazionale.it

Per la Giornata dei diritti dell’infanzia 18 eventi gratuiti a Brescia - Le opportunità di gioco sono uno dei diritti dei fanciulli: il Comune, in quest’ottica, a novembre offre diversi appuntamenti per le famiglie ... Si legge su giornaledibrescia.it

Dieci adolescenti (tra 13 e 16 anni) in coma etilico dopo la festa al mare: la serata si è trasformata in un dramma - Una serata di festeggiamenti si è trasformata in un dramma per dieci adolescenti tra 13 e 16 anni, finiti in coma etilico durante la Notte Rosa a Vasto Marina, in provincia di Chieti, località sulla ... Come scrive ilgazzettino.it