Diastasi dei retti addominali | patologia da conoscere e curare
La diastasi dei retti addominali è una condizione ancora troppo spesso sottovalutata o confusa con un semplice inestetismo della pancia. In realtà si tratta di una vera e propria patologia che può compromettere postura, stabilità del core e qualità della vita. Dalla diagnosi ai trattamenti, fino alle più innovative tecniche chirurgiche mini-invasive, la ricerca scientifica ha fatto passi da gigante. Con le nuove metodiche, oggi è possibile non solo correggere il difetto funzionale, ma anche migliorare in modo significativo benessere e autostima dei pazienti. Un tema di grande attualità che riguarda migliaia di persone, soprattutto donne dopo la gravidanza, ma non solo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
