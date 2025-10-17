Di Trapani Fnsi | Colpire Ranucci significa attentare alla libertà di stampa subito una legge contro le querele bavaglio
“Non è più il momento delle parole, ora è il momento di agire. Se la solidarietà è vera, allora servono atti concreti”. È l’appello del presidente della Fnsi Vittorio Di Trapani, che commentando l’attentato a Sigfrido Ranucci, passa all’attacco: “Bisogna tradurre in legge in Italia la direttiva contro le querele-bavaglio”, dice, “e approvare finalmente un’aggravante per i reati contro l’informazione, per le minacce e le intimidazioni contro i giornalisti, perché quando si colpisce un giornalista si colpisce il diritto dei cittadini ad essere informati”. Presidente, ha parlato di attentato alla libertà di stampa, perché? “Ma preoccupa il salto di qualità, perché è un attentato contro la libertà di stampa e contro il giornalismo d’inchiesta. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
