Di quanto aumenterà le spese militari il governo Meloni nel 2026 e con quali soldi

L'anno prossimo il governo si è impegnato ad aumentare le spese militari di circa 3,5 miliardi di euro. Entro il 2028, l'aumento diventerà di 12 miliardi. Per farlo, però, ha promesso di non "togliere soldi da altre priorità", come il sostegno alle famiglie e la sanità. La presidente Meloni e il ministro Giorgetti hanno spiegato il piano, presentando le misure della Manovra 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

