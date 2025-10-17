Di Biagio | Chivu non è una novità vedo un errore su di lui Roma Inter? Mi aspetto una sorpresa…
Inter News 24 Le parole di Luigi Di Biagio, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Luigi Di Biagio ha parlato a Libero in vista di Roma Inter. LOTTA SCUDETTO – «Vedo tutto molto livellato, non ci sono squadre favorite. Certo Napoli e Inter sono le più forti ma per me anche Milan e Juventus navigano bene». ROMA – «È la vera mina vagante del campionato, il mercato non è stato completo e le manca ancora qualcosa per lo scudetto, ma se tiene botta fino a gennaio. A quel punto le cose potrebbero anche cambiare». ROMA INTER DA DOPPIO EX – «Otto anni meravigliosi, mi hanno amato tantissimo da una parte e dall’altra. 🔗 Leggi su Internews24.com
