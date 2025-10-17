Deulofeu racconta il suo calvario | Mio figlio guarda le partite e mi chiede | quando torni?
Quasi tre anni dopo l'infortunio Deulofeu lavora ancora per tornare in campo: "Forse è il recupero più difficile della storia, mi servirebbero più di mille giorni per poter tornare". 🔗 Leggi su Fanpage.it
